СМИ: россиянина арестовали на севере Кипра по ордеру Интерпола

В публикации арестованного называют Stanislav Mitrushi. В ходе обыска у него обнаружили 150 тысяч фунтов стерлингов и $120 тысяч, два компьютера и пять мобильных телефонов.

По данным журналистов, мужчина прибыл на Кипр в 2018 году с поддельным албанским паспортом. Он получил вид на жительство и приобрел недвижимость.

Как сообщала «Радиоточка НСН», полиция американского штата Аризона 15 июня арестовала 20-летнего россиянина по подозрению в кибервымогательстве. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.

