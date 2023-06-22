СМИ: россиянина арестовали на севере Кипра по ордеру Интерпола
На севере Кипра арестовали россиянина, находящегося в розыске Интерпола за преступления в РФ. Об этом сообщает местное агентство новостей CNA.
В публикации арестованного называют Stanislav Mitrushi. В ходе обыска у него обнаружили 150 тысяч фунтов стерлингов и $120 тысяч, два компьютера и пять мобильных телефонов.
По данным журналистов, мужчина прибыл на Кипр в 2018 году с поддельным албанским паспортом. Он получил вид на жительство и приобрел недвижимость.
Как сообщала «Радиоточка НСН», полиция американского штата Аризона 15 июня арестовала 20-летнего россиянина по подозрению в кибервымогательстве. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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