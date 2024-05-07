Путин: РФ не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними

«Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми государствами, которые видят в РФ честного и надежного партнера. По словам Путина, это «действительно мировое большинство».

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».

