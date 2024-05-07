Путин: РФ не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними
Россия не отказывается от диалога со странами Запада, выбор за ними. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время торжественной церемонии инаугурации.
«Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?», - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми государствами, которые видят в РФ честного и надежного партнера. По словам Путина, это «действительно мировое большинство».
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru