Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл

Владимир Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл.

Путин назвал ключевым приоритетом для России «народосбережение»
«Огромное количество россиян видят в вас не только успешного политика, но доброго, мудрого и сердечного человека», - заявил патриарх, обращаясь к Путину.

Патриарх Кирилл пожелал президенту «мира душевного» и вручил Путину старинный образ и букет цветов.

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Патриарх КириллПрезидент РФВладимир ПутинИнаугурация

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