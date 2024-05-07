Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл
7 мая 202412:39
Владимир Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл.
«Огромное количество россиян видят в вас не только успешного политика, но доброго, мудрого и сердечного человека», - заявил патриарх, обращаясь к Путину.
Патриарх Кирилл пожелал президенту «мира душевного» и вручил Путину старинный образ и букет цветов.
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru