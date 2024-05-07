Подполье сообщило об ударе по свежим силам ВСУ под Черниговом

Российские силы ударили по прибывшим на ротацию военнослужащим ВСУ в селе Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные коллег.

«До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями», — заявил подпольщик в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, итоги удара неизвестны, однако «в нескольких километрах» была слышна сильная детонация.

Также координатор рассказал о четырех ударах по Новгороду-Северскому, где проводится доукомплектование разбитых подразделений украинской армии.

Ранее Лебедев сообщил о повреждении энергосистемы города Сумы и складов с боеприпасами в районе местного НИИ, связанного с химпроизводством, пишет Ura.ru.

