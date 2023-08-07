МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую

В размещенной в базе данных ведомства карточке розыска указано, что журналистку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, пишет RT.

В августе прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний Соколовой. Ведущая в эфире открыто высказала угрозы в адрес русских, отметив необходимость их «беспощадного уничтожения».

Ранее МВД объявило в розыск украинских генералов Игоря Колесникова, Андрея Грищенко и Александра Локоту, их заочно обвинили в гибели более 500 и ранении тысячи мирных жителей в Донбассе, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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