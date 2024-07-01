МВД объявило в розыск одного из организаторов белорусского формирования «Погоня»

МВД России объявило в розыск одного из организаторов ранее действовавшего белорусского экстремистского формирования «Погоня» Вадим Прокопьев, следует из базы ведомства.

Ему предъявлены обвинения в вербовке, обучении и координации боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины.

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В базе МВД также значится карточка о Валерии Сахащике, который тоже является одним из организаторов группировки «Погоня».

В ноябре 2022 года МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против организаторов экстремистского формирования «Погоня», занимающегося вербовкой и обучением боевиков с использованием иностранных инструкторов в Чехии, Польше и Украине. Среди организаторов указаны Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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