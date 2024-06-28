Бастрыкин: Россия объявила в международный розыск 28 военачальников ВСУ
28 июня 202416:43
Российские власти объявили в международный розыск 28 военачальников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Отмечается, что данной информацией он поделился в ходе выступления на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.
«В розыск объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня», - сказал Бастрыкин.
Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего украинскими десантно-штурмовыми войсками Михаила Забродского, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru