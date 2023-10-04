МВД объявило в розыск главу воюющего на Украине «Грузинского национального легиона»
МВД России объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, участвующего в боевых действиях на Украине. Данные опубликованы в базе ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.
При этом статья Уголовного кодекса не уточняется.
Ранее Мамулашвили заочно привлекли к уголовной ответственности в РФ по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
Накануне МВД объявило в розыск бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru