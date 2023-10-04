МВД объявило в розыск главу воюющего на Украине «Грузинского национального легиона»

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

При этом статья Уголовного кодекса не уточняется.

Ранее Мамулашвили заочно привлекли к уголовной ответственности в РФ по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

Накануне МВД объявило в розыск бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает RT.

