МВД объявило в розыск главу воюющего на Украине «Грузинского национального легиона»

МВД России объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, участвующего в боевых действиях на Украине. Данные опубликованы в базе ведомства.

В России объявили в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

При этом статья Уголовного кодекса не уточняется.

Ранее Мамулашвили заочно привлекли к уголовной ответственности в РФ по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

Накануне МВД объявило в розыск бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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