МВД объявило в розыск экс-генпрокурора Украины
Бывший генеральный прокурор Украины Олег Махницкий объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
В карточке розыска отмечается, что Махницкий разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
Ранее Следственный комитет России заочно обвинил экс-генпрокурора, а также бывших секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия и председателя погранслужбы страны Николая Литвина в зверствах на Донбассе в 2014 году. В результате погибли и были ранены 1,2 тысячи человек. В следкоме подчеркнули, что фигуранты входили в СНБО и проголосовали за проведение «антитеррористической операции» в юго-восточной части страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru