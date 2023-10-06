МВД объявило в розыск экс-генпрокурора Украины

В карточке розыска отмечается, что Махницкий разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее Следственный комитет России заочно обвинил экс-генпрокурора, а также бывших секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия и председателя погранслужбы страны Николая Литвина в зверствах на Донбассе в 2014 году. В результате погибли и были ранены 1,2 тысячи человек. В следкоме подчеркнули, что фигуранты входили в СНБО и проголосовали за проведение «антитеррористической операции» в юго-восточной части страны.

