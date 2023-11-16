МВД объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины

Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия объявили в розыск. Информация об этом размещена в базе МВД России.

МВД объявило в розыск экс-генпрокурора Украины

Отмечается, что экс-чиновник разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее МВД объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В октябре Следственный комитет РФ заочно обвинил Махницкого, Парубия и бывшего главу погранслужбы Украины Николая Литвина в зверствах в Донбассе в 2014 году. По данным ведомства, в составе СНБО фигуранты проголосовали за проведение «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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