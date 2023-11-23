МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова

«Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», - говорится в базе.

В августе Следственный комитет возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Причиной послужило исполнение Световым песни, где он положительно отзывался о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции включило Светова в список иностранных агентов. В настоящее время активист находится за границей, передает «Радиоточка НСН».

