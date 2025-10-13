Представитель Глеба Самойлова опроверг слухи о воссоединении «Агаты Кристи»

Появившаяся в СМИ информация о якобы возможном воссоединении рок-группы «Агата Кристи» является фейком. Об этом NEWS.ru заявил концертный директор Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов.

По его словам, слухи о том, что братья Самойловы готовы наладить отношения и дать большой концерт - это «какая-то чушь».

«Мы о таком не слышали, и никакие совместные концерты проводить не планируем», — заключил Хакимов.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что альбомы коллектива будут переиздаваться на виниле.

