Представитель Глеба Самойлова опроверг слухи о воссоединении «Агаты Кристи»
13 октября 202513:45
Появившаяся в СМИ информация о якобы возможном воссоединении рок-группы «Агата Кристи» является фейком. Об этом NEWS.ru заявил концертный директор Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов.
По его словам, слухи о том, что братья Самойловы готовы наладить отношения и дать большой концерт - это «какая-то чушь».
«Мы о таком не слышали, и никакие совместные концерты проводить не планируем», — заключил Хакимов.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что альбомы коллектива будут переиздаваться на виниле.
