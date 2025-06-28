Сторонника блогера Алекса Лесли арестовали до 25 августа

Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) до 25 августа, сообщили в столичном ГСУ СК России.

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Так, Алексей Башин проведет в СИЗО 1 месяц 28 дней, уточнили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства Башина и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее СК завел уголовное дело на самого Лесли, который советовал своим подписчикам домогаться девушек на улицах Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Столичный СК
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