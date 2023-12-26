МВД объявили в розыск создателя мультфильма о Масяне
Создателя сериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом по решению Минюста РФ) объявили в розыск, следует из базы МВД России.
Статья, по которой разыскивается художник, не уточняется. Как сообщали СМИ, ранее против него возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом послужил ролик на YouTube канале мультипликатора. В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен.
22 декабря Куваев был включен Минюстом в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что художник выступал против спецоперации на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru