МВД объявили в розыск создателя мультфильма о Масяне

Статья, по которой разыскивается художник, не уточняется. Как сообщали СМИ, ранее против него возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом послужил ролик на YouTube канале мультипликатора. В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен.

22 декабря Куваев был включен Минюстом в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что художник выступал против спецоперации на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

