МВД объявили в розыск создателя мультфильма о Масяне

Создателя сериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом по решению Минюста РФ) объявили в розыск, следует из базы МВД России.

Автор «Масяни» Олег Куваев признан иноагентом

Статья, по которой разыскивается художник, не уточняется. Как сообщали СМИ, ранее против него возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом послужил ролик на YouTube канале мультипликатора. В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен.

22 декабря Куваев был включен Минюстом в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что художник выступал против спецоперации на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://vk.com/oleg.kuvaev
ТЕГИ:ИноагентыМультфильм

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