Павел Дуров назвал абсурдными обвинения Франции в свой адрес
Основатель Telegram Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном раскритиковал обвинения, выдвинутые против него французскими властями. По его словам, суть претензий до сих пор не ясна: изначально речь шла о якобы проигнорированных юридических запросах, но даже в этом случае, как подчеркнул Дуров, трактовка «соучастия» лишена оснований. Его адвокаты отмечают отсутствие аналогичных прецедентов в правовой практике.
Дуров указал на избирательность французского правосудия, напомнив, что ранее под преследование попадали лишь небольшие приложения без аудита и банковских счетов. Telegram, по его мнению, находится в иной категории — с миллиардом пользователей, регулярными проверками и прозрачной деятельностью.
Он назвал абсурдными попытки возложить на него ответственность за действия отдельных пользователей мессенджера, сравнив это с арестом президента страны за преступление, совершенное ее гражданином.
Основатель Telegram находится под следствием с августа 2024 года по обвинению в недостаточной модерации контента и уклонении от сотрудничества с властями. После задержания в аэропорту Ле-Бурже его отпустили под залог в €5 миллионов с запретом покидать Францию. Несмотря на частичное смягчение мер в виде разрешения на краткосрочные поездки в Дубай, Дуров остается под контролем следственных органов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru