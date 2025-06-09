Павел Дуров назвал абсурдными обвинения Франции в свой адрес

Основатель Telegram Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном раскритиковал обвинения, выдвинутые против него французскими властями. По его словам, суть претензий до сих пор не ясна: изначально речь шла о якобы проигнорированных юридических запросах, но даже в этом случае, как подчеркнул Дуров, трактовка «соучастия» лишена оснований. Его адвокаты отмечают отсутствие аналогичных прецедентов в правовой практике.

Дуров указал на избирательность французского правосудия, напомнив, что ранее под преследование попадали лишь небольшие приложения без аудита и банковских счетов. Telegram, по его мнению, находится в иной категории — с миллиардом пользователей, регулярными проверками и прозрачной деятельностью.