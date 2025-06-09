Индексы Мосбиржи и РТС снизились на фоне ожиданий ужесточения политики ЦБ
Российский фондовый рынок продолжает снижаться после недавнего решения Центробанка о снижении ключевой ставки. Негативную реакцию инвесторов вызвали не столько сами изменения ставки, сколько комментарии регулятора о возможном возвращении к ужесточению денежно-кредитной политики в случае ухудшения макроэкономической ситуации, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову.
По ее словам, инвесторы рассчитывали на начало цикла смягчения, однако в заявлении ЦБ увидели сигнал к осторожности, что и стало причиной распродаж. К последнему часу основной торговой сессии 9 июня индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, индекс РТС — на 1,77%.
Еще одним фактором давления на рынок аналитик назвала закрытие реестров акционеров у ряда компаний, что традиционно сопровождается техническими распродажами.
Рубль также демонстрировал слабую динамику. Пара CNY/RUB на Московской бирже выросла на 10 копеек, до 11,07 рубля. На внебиржевом рынке курс доллара увеличился на 64 копейки — до 79,48 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 90,20 рубля. По прогнозу Мильчаковой, в ближайшую сессию курс доллара будет находиться в диапазоне 78-80 рублей, евро — 89-91, юаня — 10,9-11,3, передает «Радиоточка НСН».
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