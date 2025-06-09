Индексы Мосбиржи и РТС снизились на фоне ожиданий ужесточения политики ЦБ

Российский фондовый рынок продолжает снижаться после недавнего решения Центробанка о снижении ключевой ставки. Негативную реакцию инвесторов вызвали не столько сами изменения ставки, сколько комментарии регулятора о возможном возвращении к ужесточению денежно-кредитной политики в случае ухудшения макроэкономической ситуации, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову.

По ее словам, инвесторы рассчитывали на начало цикла смягчения, однако в заявлении ЦБ увидели сигнал к осторожности, что и стало причиной распродаж. К последнему часу основной торговой сессии 9 июня индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, индекс РТС — на 1,77%.