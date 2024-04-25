Православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей

Он написал, что также «пущеницей и еретичкой» является его дочь Пелагия, а своих сыновей Арсения и Пантелеимона он назвал «блудными сыновьями и еретиками».

Стерлигов отметил, что он лишил их наследства, которого оказались достойны только его сыновья Сергий и Михей.

«Слобода братьев Стерлиговых сейчас - это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент - на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)», - заключил он.

Ранее Стерлигов заявил, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг используют для прикрытия тех, кто наживается на уничтожении природы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

