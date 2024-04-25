Православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей
Православный предприниматель Герман Стерлигов в своём Telegram-канале заявил, что его жена «уже давно пущеница (разведённая — прим. НСН) и еретичка».
Он написал, что также «пущеницей и еретичкой» является его дочь Пелагия, а своих сыновей Арсения и Пантелеимона он назвал «блудными сыновьями и еретиками».
Стерлигов отметил, что он лишил их наследства, которого оказались достойны только его сыновья Сергий и Михей.
«Слобода братьев Стерлиговых сейчас - это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент - на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)», - заключил он.
Ранее Стерлигов заявил, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг используют для прикрытия тех, кто наживается на уничтожении природы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru