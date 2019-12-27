В Москве выкрали лимузин Сталина

Московская полиция подтвердила факт хищения раритетного автомобиля ЗИС, на котором когда-то мог передвигаться Иосиф Сталин.

Как заявили РИА Новости в МВД, ранее в полицию поступило сообщение об угоне раритетного автомобиля из гаражного бокса, расположенного на Новосходненском шоссе.

В гараже в настоящее время работают оперативники, ведется поиск злоумышленников.

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что на этом автомобиле с 1949 года передвигался председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Шестеро воров проникли в гараж, погрузили автомобиль на эвакуатор и скрылись в неизвестном направлении.

