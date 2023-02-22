МВД насчитало 200 тысяч человек на концерте в «Лужниках»

В Москве на митинге-концерте на «Лужниках», который посетил президент России Владимир Путин, собралось 200 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Путин: Весь наш народ является защитником отечества

Непосредственно на арене присутствовали 90 тысяч человек, отметила Волк. На прилегающих к стадиону территориях расположились еще 112 тысяч человек.

Концерт прошел под названием «Слава защитникам Отечества».

Среди артистов на концерте выступали Григорий Лепс, групп «Любэ», Олег Газманов, Дмитрий Дюжев и другие.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские медики будут работать в праздники в усиленном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛужникиКонцерт
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