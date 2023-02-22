МВД насчитало 200 тысяч человек на концерте в «Лужниках»
В Москве на митинге-концерте на «Лужниках», который посетил президент России Владимир Путин, собралось 200 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Непосредственно на арене присутствовали 90 тысяч человек, отметила Волк. На прилегающих к стадиону территориях расположились еще 112 тысяч человек.
Концерт прошел под названием «Слава защитникам Отечества».
Среди артистов на концерте выступали Григорий Лепс, групп «Любэ», Олег Газманов, Дмитрий Дюжев и другие.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские медики будут работать в праздники в усиленном режиме.
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