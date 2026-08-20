Трамп заявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп объявил в Truth Social о начале масштабной экономической кампании против Ирана.

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Она направлена на международную изоляцию Тегерана. По словам президента США, иранские власти не смогли воспользоваться возможностью заключить сделку.

«Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против любой страны!» — отметил глава государства. Отмечается, что страны, которые позволят своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану поддержку, столкнутся с серьезными экономическими последствиями.

Ранее Иран пригрозил прорвать блокаду США в случае провала переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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