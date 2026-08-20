Небоскреб Wildberries станет на 40 метров выше запланированного

Небоскреб маркетплейса Wildberries станет на 40 метров выше запланированного, сообщает Msk1 со ссылкой на документацию по проекту.

Петербургский архитектор не обрадовался новым небоскребам «Лахта центра»

80-этажный бизнес-центр «Багратион», который возводит компания RWB, может достигнуть 440 метров вместо запланированных 398 метров. Высота верхней точки здания составит 439,7 метров.

Крыша будет на десятки метров выше башни «Восток» комплекса «Федерация» (374 метра). По словам экспертов, строительство оценивается в 60 млрд рублей. Башню должны сдать в третьем квартале 2030 года, а в 2031 году туда перенесут штаб-квартиру компании.

Ранее в Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Недвижимостьмаркетплейс

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