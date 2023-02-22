Мурашко: система здравоохранения России на праздниках будет работать в усиленном режиме

Система здравоохранения России в период февральских праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании оперштаба, сообщает Российская газета.

«В особенности это касается службы скорой медицинской помощи, травматологической и токсикологической служб, первичного звена здравоохранения», - подчеркнул министр.

Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума

По его словам, в праздничные дни, как правило, растет число сердечно-сосудистых катастроф и травм.

В ведомстве добавили, что после праздничного застолья на 30% увеличивается риск обострения хронических заболеваний.

Ранее, как сообщала НСН, россиян предупредили о задержках с доставкой лекарств в аптеки.


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Фото: Соцсети/MinzdravRu
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