Мурашко: система здравоохранения России на праздниках будет работать в усиленном режиме

По его словам, в праздничные дни, как правило, растет число сердечно-сосудистых катастроф и травм.

В ведомстве добавили, что после праздничного застолья на 30% увеличивается риск обострения хронических заболеваний.

Ранее, как сообщала НСН, россиян предупредили о задержках с доставкой лекарств в аптеки.



