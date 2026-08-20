47 регионов договорились о сдерживании цен на сахар

Его стоимость с начала года увеличилась на 22%, особенно в августе. В антимонопольной службе указали, что крупнейшие торговые сети решили установить на сахар, как на социально значимый продукт, максимальную наценку 5–10%. В Минсельхозе признают рост цен, отмечая сезонность проблемы и ожидают их снижение при появлении у переработчиков нового урожая свеклы.

В настоящее время торговые сети Х5, «Магнит», «Ашан», «Атак», «Дикси», «Бристоль» и «Мария Ра» соблюдают добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельную номенклатуру сахара.

Ранее стало известно, что стоимость сахарного песка в России растет вдвое быстрее, чем цены на остальные продукты, а в ближайшем будущем рискует увеличиться еще сильнее из-за опережающего роста оптовых котировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

