МВД намерено использовать ИИ для обнаружения поддельных видео

МВД планирует использовать технологии ИИ для выявления поддельных видеоизображении, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования сценариев реагирования на них. Как пишут «Ведомости», ведомство намерено заказать разработку двух систем на базе ИИ — «Клон» и «Конъюнктура». Издание ссылается на план по внедрению нейросетей в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы.

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Согласно ему, в подведомственных МВД Главном информационно-аналитическом центре и НПО «Специальная техника и связь МВД России» создадут специальные подразделения. Помимо этого, министерство намерено открыть лабораторию анализа данных (песочницу) для моделирования и управления данными.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что разработка подобных продуктов предполагает доступ к государственной тайне. Аналогичные системы уже есть за рубежом. В их числе сервис Deepfake Detection Challenge, который используется для обнаружения фейковых видео.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМВД РФ

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