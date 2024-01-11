МВД намерено использовать ИИ для обнаружения поддельных видео
МВД планирует использовать технологии ИИ для выявления поддельных видеоизображении, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования сценариев реагирования на них. Как пишут «Ведомости», ведомство намерено заказать разработку двух систем на базе ИИ — «Клон» и «Конъюнктура». Издание ссылается на план по внедрению нейросетей в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы.
Согласно ему, в подведомственных МВД Главном информационно-аналитическом центре и НПО «Специальная техника и связь МВД России» создадут специальные подразделения. Помимо этого, министерство намерено открыть лабораторию анализа данных (песочницу) для моделирования и управления данными.
Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что разработка подобных продуктов предполагает доступ к государственной тайне. Аналогичные системы уже есть за рубежом. В их числе сервис Deepfake Detection Challenge, который используется для обнаружения фейковых видео.
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в эфире НСН ранее назвал искусственный интеллект технологическим трендом 2024 года.
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