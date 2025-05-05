Теплоходы столкнулись в центре Петербурга

Авария с участием прогулочного теплохода произошла в акватории Невы в Санкт-Петербурге, информирует Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным ведомства, в воскресенье, 4 мая в 23:00 судно навалилось в районе причала на два других плавательных средства.

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Инцидент имел место у причала на Адмиралтейской набережной. Виновником происшествия стал теплоход «Мираж». При швартовке он навалился на прогулочные суда «Айвазовский» и «Крепкий орешек».

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на надзорное ведомство, люди в результате происшествия не пострадали. Разлива топлива не допущено. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

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Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»
ТЕГИ:СтолкновениеСанкт-ПетербургСудно

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