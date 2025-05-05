«Не до спорта»: Губерниев объяснил провал фильма о Родниной

По мнению Губерниева, всё дел в том, что россияне в нынешних непростых условиях мало интересуются как спортивным кино, так и тематикой спорта в целом. При этом комментатор подчеркнул, что Роднину по праву можно причислить к символам как отечественного, так и мирового спорта.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дмитрий Губерниев выразил надежду на неплохой прокат фильма «Финвал», который рассказывает об исторической победе сборной России по волейболу на XXX Олимпийских играх в Лондоне в августе 2012 года. Картина выйдет в прокат 8 мая.

