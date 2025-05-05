СМИ: ЕС предложит полностью запретить импорт российского газа

Евросоюз хочет предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия выступила с инициативой о запрете поставок российского топлива по долгосрочным контрактам, трубопроводного и сжиженного природного газа. Брюссель озвучит свои предложения во вторник в Страсбурге.

При этом ЕС хочет в июне предложить запретить импорт газа по существующим и новым соглашениям с РФ, затрагивающие спотовые контракты меры вступят в силу не позднее конца текущего года.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен признал, что Европа по-прежнему зависит от газа из России, пишет RT.

