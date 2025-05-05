«Ростех» начал страховать самолеты от атак беспилотников
Некоммерческая организация «РТ-взаимное страхование», входящая в «Ростех», начала страховать возможные авиационные риски при испытательных полетах самолетов или других инцидентах, в том числе атаках беспилотников. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил директор НКО Денис Конивецкий, любые летные испытания - повышенный риск, и компания предлагает страховую защиту, гарантирующую выплату компенсации «по факту, до предоставления документов».
«Кроме того, мы готовы страховать воздушные суда "под ключ" и нивелировать любые риски на всех стадиях - от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи заказчику. Страхование может включать в том числе военные риски, например, связанные с атаками беспилотников», - указал Конивецкий.
Страховым случаем будут считать мелкие поломки и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения аппарата. Предприятия холдингов ОАК, ОДК и «Вертолеты России» уже начали страховать авиариски.
Ранее «Ростех» представил систему «Солярис НС», которая может обнаруживать и прицельно подавлять беспилотники, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru