«Ростех» начал страховать самолеты от атак беспилотников

Некоммерческая организация «РТ-взаимное страхование», входящая в «Ростех», начала страховать возможные авиационные риски при испытательных полетах самолетов или других инцидентах, в том числе атаках беспилотников. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил директор НКО Денис Конивецкий, любые летные испытания - повышенный риск, и компания предлагает страховую защиту, гарантирующую выплату компенсации «по факту, до предоставления документов».

«Кроме того, мы готовы страховать воздушные суда "под ключ" и нивелировать любые риски на всех стадиях - от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи заказчику. Страхование может включать в том числе военные риски, например, связанные с атаками беспилотников», - указал Конивецкий.

Страховым случаем будут считать мелкие поломки и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения аппарата. Предприятия холдингов ОАК, ОДК и «Вертолеты России» уже начали страховать авиариски.

Ранее «Ростех» представил систему «Солярис НС», которая может обнаруживать и прицельно подавлять беспилотники, пишет RT.

