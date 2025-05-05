В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
5 мая 202512:11
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в штате Чьяпас в Мексике. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр толчков находился в 8 км северо-западнее города Теописка. Очаг землетрясения располагался на глубине 261 км.
Информации о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в Чили, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru