В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в штате Чьяпас в Мексике. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр толчков находился в 8 км северо-западнее города Теописка. Очаг землетрясения располагался на глубине 261 км.

Информации о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в Чили, пишет RT.

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ФОТО: НСН
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