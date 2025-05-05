В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7

Жилые дома и автомобили получили повреждения в Подольске из-за падения обломков БПЛА

Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева

Жители Москвы и области могут столкнуться с ограничениями доступа к сети Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий

Жителям столичного региона напомнили об ответственности за несанкционированный запуск дронов

Тишковец: Пасмурная погода ожидаются в Москве в День Победы