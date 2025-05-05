Губернатор Севастополя заявил, что в этом году в регионе парада не будет
В Севастополе 9 мая не будут проводить парад к 80-летию Победы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
Он уточнил, что это согласовано с Минобороны России.
Развожаев также уточнил, что организаторы будут знать весь график мероприятий по случаю 9 мая, однако публиковать его «по понятным причинам» не будут. По его словам, в городе пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк», также запланировано возложение цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах.
Парады ко Дню Победы не проводятся в Севастополе с 2023 года.
Ранее стало известно, что более двадцати стран подтвердили свое участие в параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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