МВД Москвы получит беспилотный катер для фиксации преступлений на воде

Отмечается, что разработка пока находится на стадии тестирования. Проектный образец уже готов. Теперь ему предстоит проверка «в полевых условиях».

Уточняется, что катер станет универсальным помощником сотрудников МВД, так как ему не нужны перерывы или отпуска. Конструкция обладает электрическим двигателем и защищена от хакерских атак. Дата спуска ее на воду пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили могут быть выведены на дороги России к 2027 году, напоминает НСН.

