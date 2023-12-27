Беспилотные трамваи начнут ходить в Москве до конца 2025 года

Власти российской столицы рассчитывают запустить на линии беспилотные трамваи в течении ближайших двух лет. Такие сроки назвал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, соответствующей разработкой занимается внутреннее подразделение транспортного комплекса, в том числе, созданием необходимого программного обеспечения. Как уточнил Киксутов, беспилотные трамваи будут функционировать полностью в автономном формате. Однако поначалу они будут ходить с водителями для контроля.

Уже на следующем этапе в кабинах трамваев человек будет полностью исключён. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», озвученные планы в полном объёме планируется воплотить в жизнь до конца 2025 года.

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