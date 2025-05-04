МВД РФ: Мошенники стали действовать от лица военной прокуратуры

Согласно сообщению УБК МВД России, зафиксированы случаи, когда мошенники связывались с гражданами от имени военной прокуратуры, угрожая, что их банковские счета якобы взломаны. Злоумышленники убеждали людей снять сбережения и передать их курьеру, якобы для сохранности в специальной банковской ячейке, чтобы избежать перевода средств на Украину.

В ведомстве подчеркнули, что военная прокуратура не занимается такими вопросами, а её сотрудники никогда не будут звонить гражданам и тем более не будут требовать передачи денег.

В МВД РФ призвали граждан при получении таких звонков немедленно прекращать разговор, не передавать средства или ценности, а также сообщать о подобных звонках в полицию через официальные каналы.

Ранее МВД предупреждало граждан о схеме обмана, в которой на определенном этапе разговора с жертвой мошенники признаются в том, что обманывают ее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

