МВД: мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян

Телефонные злоумышленники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов российских граждан, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Более 3 млрд рублей украли мошенники у клиентов банков в России за 3 месяца

При этом мошенники представляются сотрудниками банков. Преступники похищают деньги, убеждая потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам.

Как сообщалось ранее, телефонные мошенники начали собирать персональные данные пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала, чтобы в дальнейшем воспользоваться аккаунтом и оформить денежный займ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»/Мосфильм
ТЕГИ:Мошенничество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры