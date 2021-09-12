МВД: мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян
Телефонные злоумышленники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов российских граждан, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
При этом мошенники представляются сотрудниками банков. Преступники похищают деньги, убеждая потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам.
Как сообщалось ранее, телефонные мошенники начали собирать персональные данные пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала, чтобы в дальнейшем воспользоваться аккаунтом и оформить денежный займ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock.
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