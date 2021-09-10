СМИ: Мошенники стали собирать данные россиян от имени «Госуслуг»
Телефонные мошенники начали собирать персональные данные пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала, чтобы в дальнейшем воспользоваться аккаунтом и оформить денежный займ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock.
«Мошенники стали звонить от имени службы поддержки госуслуг: они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет. Свой звонок от имени службы поддержки портала мошенники объясняют либо утечкой данных, либо информацией о взятом на имя жертвы кредите», — рассказали специалисты, занимающиеся борьбой с утечками данных.
Злоумышленники пытаются выманить у пользователей код сброса пароля к сервису, поступающий через SMS.
Специалисты предупредили, что с помощью аккаунтов «Госуслугах» можно подать онлайн-заявку на получение займов, а также зарегистрировать ИП или ООО для их дальнейшего использования в цепочке обналичивания денег.
Как уточнили в «Ростелекоме», служба поддержки никогда не запрашивает пароли к личным аккаунтам пользователей «Госуслуг».
В DeviceLock посоветовали пользователям портала госуслуг включить двухфакторную авторизацию и уведомления для входа в личный кабинет, чтобы обезопасить свои данные, пишет Ura.ru. В свою очередь, в Минцифры рекомендовали не переходить по ссылкам с неизвестных адресов и не оставлять там персональные либо платежные данные.
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