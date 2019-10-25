Медведев поручил подумать о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

25 октября 201916:51

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД изучить целесообразность превышения штрафов за превышение водителями скорости на 10-20 километров часов. Речь идет о нарушениях, которые фиксируются камерами наблюдения.

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Как сообщает Ura.ru, министерство внутренних дел должно представить доклад по этой теме к началу декабря.

Ранее в ходе совещания в Екатеринбурге вологодский губернатор Олег Кувшинников предложил рассылать «письма счастья» владельцем транспортных средств после того, как камеры зафиксировали превышение скорости на 10 километров вместо нынешних 20.

Отметим, что ранее с аналогичной инициативой уже выступил замначальника ГИБДД России Владимир Кузин, мотивируя свое предложение тем, что большинство ДТП в стране происходит из-за нарушения скоростного режима.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
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