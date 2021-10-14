МВД изменило паспорт гражданина РФ
14 октября 202116:34
Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков заявил, что из паспорта гражданина РФ была исключена графа о личном коде человека, сообщает ТАСС.
По его словам, такое решение было принято согласно постановлению правительства РФ.
Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в министерстве готовы к введению в стране электронных паспортов.
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14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru