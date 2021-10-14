МВД изменило паспорт гражданина РФ

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков заявил, что из паспорта гражданина РФ была исключена графа о личном коде человека, сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято согласно постановлению правительства РФ.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в министерстве готовы к введению в стране электронных паспортов.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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