В МВД заявили, что готовы к введению электронных паспортов в России

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в министерстве готовы к введению в стране электронных паспортов, сообщает ТАСС.

По её словам, что в ведомстве ожидают ответ, в частности, из Минцифры РФ.

«Мы знаем, как выглядит электронный паспорт, как он будет изготавливаться, МВД готово к этому, мы ждём ответ от наших коллег, которые занимаются информатизацией РФ», - отметила добавила Казакова.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что цифровые паспорта в виде смарт-карт могут появиться у россиян уже к концу 2021 года, сообщает Ura.ru.

