МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов

В частности, в ФСБ РФ считают, что существующие в настоящее время сроки выдаи обеспечивают полноту проведения всего комплекса необходимых проверок органами безопасности, в том числе на наличие причин для отказа, и являются оптимальными, поэтому «не могут быть скорректированы в сторону уменьшения».

В Минфине заявили, что уменьшение или отмена госпошлины за офрмление загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.

«Учитывая изложенное, предлагаемая инициатива по платному ускоренному оформлению загранпаспорта не поддерживается», — заключили в МВД.

Ранее вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов заявил, что должники и банкроты, которым ограничен выезд из РФ за рубеж, будут лишаться загранпаспортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

