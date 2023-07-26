МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов
МВД, ФСБ и Минфин выступили против ускоренной выдачи гражданам РФ загранпаспортов за дополнительную плату. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в официальном ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, который представил соответствующую инициативу главе кабмина Михаилу Мишустину.
В частности, в ФСБ РФ считают, что существующие в настоящее время сроки выдаи обеспечивают полноту проведения всего комплекса необходимых проверок органами безопасности, в том числе на наличие причин для отказа, и являются оптимальными, поэтому «не могут быть скорректированы в сторону уменьшения».
В Минфине заявили, что уменьшение или отмена госпошлины за офрмление загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.
«Учитывая изложенное, предлагаемая инициатива по платному ускоренному оформлению загранпаспорта не поддерживается», — заключили в МВД.
Ранее вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов заявил, что должники и банкроты, которым ограничен выезд из РФ за рубеж, будут лишаться загранпаспортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru