Паспорт Сингапура признали самым сильным в мире
Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновлённый рейтинг самых сильных и желанных паспортов мира, который возглавил главный документ Сингапура.
По данным компании, сингапурский паспорт позволяет его обладателю без визы посещать 193 страны из 227 проанализированных. Второе место - у Германии, Италии и Испании, граждане которых могут воспользоваться безвизовым доступом по 190 направлениям.
Паспорт Японии, последние пять лет возглавлявший данный рейтинг, опустился на третью строчку. Японцы, вместе с гражданами Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции могут без визы посещать 189 стран.
Россия в данном списке расположилась на 49 месте, россияне могут безвизово путешествовать в 115 стран.
Ранее визовый центр Италии VMS объявил, что для посещения Италии несовершеннолетним детям необходимо иметь собственный загранпаспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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