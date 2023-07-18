Паспорт Сингапура признали самым сильным в мире

Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновлённый рейтинг самых сильных и желанных паспортов мира, который возглавил главный документ Сингапура.

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По данным компании, сингапурский паспорт позволяет его обладателю без визы посещать 193 страны из 227 проанализированных. Второе место - у Германии, Италии и Испании, граждане которых могут воспользоваться безвизовым доступом по 190 направлениям.

Паспорт Японии, последние пять лет возглавлявший данный рейтинг, опустился на третью строчку. Японцы, вместе с гражданами Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции могут без визы посещать 189 стран.

Россия в данном списке расположилась на 49 месте, россияне могут безвизово путешествовать в 115 стран.

Ранее визовый центр Италии VMS объявил, что для посещения Италии несовершеннолетним детям необходимо иметь собственный загранпаспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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