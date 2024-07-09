МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
9 июля 202416:06
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что 140 человек в настоящее время находятся под стражей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.
«Все сидят законно», — сказал он в ходе поездке в Сергокалинский район республики.
Кроме того, по его словам, 1,2 тысячи участников беспорядков в октябре прошлого года были привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова были освобождены после административного ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru