МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале

«Все сидят законно», — сказал он в ходе поездке в Сергокалинский район республики.

Кроме того, по его словам, 1,2 тысячи участников беспорядков в октябре прошлого года были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова были освобождены после административного ареста, передает «Радиоточка НСН».

