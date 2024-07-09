МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что 140 человек в настоящее время находятся под стражей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане

«Все сидят законно», — сказал он в ходе поездке в Сергокалинский район республики.

Кроме того, по его словам, 1,2 тысячи участников беспорядков в октябре прошлого года были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова были освобождены после административного ареста, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МВД РФДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры