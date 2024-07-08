Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что 26 июня в Махачкале арестовали, как минимум, пятерых сыновей Магомеда Омарова. Их сочли виновными в мелком хулиганстве.

Уточняется, что один из сыновей вышел на свободу на прошлой неделе, один – в понедельник, 8 июля.

В воскресенье 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на два православных храма, две синагоги и на пост ДПС. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и пять гражданских лиц. В ходе контртеррористической операции силовикам удалось нейтрализовать пятерых боевиков, напоминает «Радиоточка НСН».

