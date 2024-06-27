Рособрнадзор: Требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах
Требования к экзамену по русскому языку для мигрантов для получения разрешения на временное проживание или работу должны быть такими же, как для выпускников школ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По его словам, общий подход поможет избежать предвзятого отношения к приезжим. Музаев подчеркнул, что это справедливо, поскольку закон для всех един.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал «Радиоточке НСН», что в России 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны. При этом многие приезжие не знают русского языка.
В Рособрнадзоре также сообщали, что начнут учитывать случаи, когда у мигрантов нет даже базовых знаний русского языка, но имеется сертификат, подтверждающий владение языком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru