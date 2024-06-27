Рособрнадзор: Требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах

По его словам, общий подход поможет избежать предвзятого отношения к приезжим. Музаев подчеркнул, что это справедливо, поскольку закон для всех един.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал «Радиоточке НСН», что в России 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны. При этом многие приезжие не знают русского языка.

В Рособрнадзоре также сообщали, что начнут учитывать случаи, когда у мигрантов нет даже базовых знаний русского языка, но имеется сертификат, подтверждающий владение языком.

