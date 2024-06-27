МВД: Более 90% IT-преступлений в России совершают с территории Украины

Свыше 90% IT-преступлений в РФ совершается из колл-центров, которые находятся на Украине, с помощью технологий НАТО. Об этом сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

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По его словам, фактически идет информационно-диверсионная борьба. Также Авдейко отметил, что почти в 40 субъектах РФ было изъято 11 серверных станций, свыше тысячи сим-банков, а также более 250 тысяч сим-карт.

Ранее гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов рассказал в разговоре с НСН, что анализ трафика позволил российским операторам сотовой связи успешно противостоять сторонним звонкам мошенников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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