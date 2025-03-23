МВД: Бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства могут нести угрозу
Использование бесплатного общественного Wi-Fi и зарядных устройств (пауэрбанк) может привести к установке на смартфон вредоносного программного обеспечения, сообщает МВД России.
Злоумышленники могут украсть логины, пароли и платёжные данные, замедлить работу устройства или блокировать его.
Россиянам посоветовали не вводить пароли доступа, логины и какие-то номера.
Что касается зарядных устройств в общественных места, то через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО. Для безопасности ведомство советует пользоваться собственным проводом и подключаться к электрической розетке.
Для того, чтобы не стать жертвой хакеров, россиянам следует отключить функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru