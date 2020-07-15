Музыканту от идеи поиска просрочки в магазинах за деньги стало «противно и страшно»
В Госдуме предложили выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину суммы от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эфире НСН поделился, что у него не возникает никакого позитива от этой новости.
«В современных условиях любой добросовестный бизнесмен старается максимально следить за качеством своего товара и оказываемых услуг из-за банального понимания, что лучшая реклама, как бы странно это не звучало в 21 веке, это передача информации из уст в уста. В плохой магазин с просроченными товарами или товарами ненадлежащего качества люди ходить не станут. А бизнес такого горе-предпринимателя просто загнется. И вообще, есть органы, контролирующие все эти процессы. А прививать это качество – это так в духе нашей эпохи. Становится противно и даже страшно, что пони бегает по кругу», – отметил он.
Кроме того, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эксклюзивном интервью НСН не удивился принятию во втором чтении законопроекта о многодневном голосовании на выборах, вспомнив бородатый анекдот.
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