Кулясов: Роспотребнадзор решил убить иммунитет россиян
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о многодневном голосовании
Госдума приняла во втором чтении законопроект о многодневном голосовании на выборах. Предполагается, что голосование будет длиться несколько дней подряд, но не более трех, в том случае, если такое решение примет и Центризбирком.
Константин Кулясов: «Почему-то меня это не удивляет. Вспоминается мне старый бородатый анекдот. Когда в квартире рано утром раздается телефонный звонок, человек поднимает трубку и спросонья говорит «да». А на том конце – «спасибо, ваш голос учтен», – прокомментировал в эфире НСН Константин Кулясов.
Россиянам хотят платить за найденную просрочку в магазинах
В Госдуме предложили выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину суммы от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
Константин Кулясов: «У меня не возникает никакого позитива по поводу этой новости. В современных условиях любой добросовестный бизнесмен старается максимально следить за качеством своего товара и оказываемых услуг из-за банального понимания, что лучшая реклама, как бы странно это не звучало в 21 веке, это передача информации из уст в уста. В плохой магазин с просроченными товарами или товарами ненадлежащего качества люди ходить не станут. А бизнес такого горе-предпринимателя просто загнется. И вообще, есть органы, контролирующие все эти процессы. А прививать это качество – это так в духе нашей эпохи. Становится противно и даже страшно, что пони бегает по кругу», – отметил музыкант в интервью НСН.
Роспотребнадзор хочет приучить россиян к постоянному ношению масок
Роспотребнадзор готовит россиян к вечному ношению масок. В частности, во время вспышек сезонных заболеваний. Как заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Константин Кулясов: «Эта новость из серии «поперло». Я, конечно, не врач, не вирусолог, не сотрудник Роспотребнадзора, но на мой дилетантский взгляд, выдвигающий это предложение – маньяк, решивший напрочь убить иммунитет всех россиян. Хотя подозреваю, что причина подобного предложения более прозаична, и заключается в банальной корысти. Хорошо бы, чтобы надлежащие органы проверили предлагающего на причастность к производству этих самых масок», – поделился он своим мнением с НСН.
Жители курортных городов жалуются на туристок в купальниках
Жители курортных городов России жалуются в социальных сетях на туристок, которые в купальниках ходят по центральным улицам и отдыхают в кафе.
Константин Кулясов: «Южане, я вас обожаю, не ругайтесь. Во-первых, это красиво. Будем считать, что все девушки в купальниках модельной внешности, других-то у нас в России не бывает, согласитесь. Во-вторых, это же прекрасно, что в нынешнем году к вам нахлынул огромный поток туристов. Мне кажется, надо радоваться и устроить в центре вашего города конкурс на самый прикольный купальник, например. Но учтите, 10 процентов мои за идею», – подытожил в разговоре с НСН Константин Кулясов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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