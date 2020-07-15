Кулясов: Роспотребнадзор решил убить иммунитет россиян

Константин Кулясов: «У меня не возникает никакого позитива по поводу этой новости. В современных условиях любой добросовестный бизнесмен старается максимально следить за качеством своего товара и оказываемых услуг из-за банального понимания, что лучшая реклама, как бы странно это не звучало в 21 веке, это передача информации из уст в уста. В плохой магазин с просроченными товарами или товарами ненадлежащего качества люди ходить не станут. А бизнес такого горе-предпринимателя просто загнется. И вообще, есть органы, контролирующие все эти процессы. А прививать это качество – это так в духе нашей эпохи. Становится противно и даже страшно, что пони бегает по кругу», – отметил музыкант в интервью НСН.

