Музыкант призвал «прижучить» нарушителей масочного режима
Бороться с COVID-диссидентами нужно, как с курильщиками, предложил в эфире НСН поэт Вадим Степанцов.
Поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в беседе с НСН предложил приравнять в вопросах морали и штрафов нарушителей масочного режима к курильщикам. Такую идею он выдвинул после нашумевшего случая, когда театру на Таганке на час пришлось задержать спектакль из-за отказа зрительницы надеть маску.
«Можно по-разному относиться к COVID-19, быть скептиком или диссидентом, но уважать чужое мнение надо, личное пространство, как сейчас говорят. А девушка его уважать отказалась. Мне кажется, таких людей нужно приравнивать к курильщикам. С курением у нас достаточно успешно борются в последние годы. Выдыхаешь дым – и ты нехороший человек. Вот и здесь, наверное, надо прижучить и штрафовать», – прокомментировал музыкант.
Также Вадим Степанцов в эксклюзивном интервью НСН посоветовал всем либералам, ставившим уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента в пример главам других государств, уехать в Киргизию.
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