Музыкант призвал «прижучить» нарушителей масочного режима

«Можно по-разному относиться к COVID-19, быть скептиком или диссидентом, но уважать чужое мнение надо, личное пространство, как сейчас говорят. А девушка его уважать отказалась. Мне кажется, таких людей нужно приравнивать к курильщикам. С курением у нас достаточно успешно борются в последние годы. Выдыхаешь дым – и ты нехороший человек. Вот и здесь, наверное, надо прижучить и штрафовать», – прокомментировал музыкант.

Также Вадим Степанцов в эксклюзивном интервью НСН посоветовал всем либералам, ставившим уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента в пример главам других государств, уехать в Киргизию.

