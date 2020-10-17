Музыкант призвал «прижучить» нарушителей масочного режима

Бороться с COVID-диссидентами нужно, как с курильщиками, предложил в эфире НСН поэт Вадим Степанцов.

Поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в беседе с НСН предложил приравнять в вопросах морали и штрафов нарушителей масочного режима к курильщикам. Такую идею он выдвинул после нашумевшего случая, когда театру на Таганке на час пришлось задержать спектакль из-за отказа зрительницы надеть маску.

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«Можно по-разному относиться к COVID-19, быть скептиком или диссидентом, но уважать чужое мнение надо, личное пространство, как сейчас говорят. А девушка его уважать отказалась. Мне кажется, таких людей нужно приравнивать к курильщикам. С курением у нас достаточно успешно борются в последние годы. Выдыхаешь дым – и ты нехороший человек. Вот и здесь, наверное, надо прижучить и штрафовать», – прокомментировал музыкант.

Также Вадим Степанцов в эксклюзивном интервью НСН посоветовал всем либералам, ставившим уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента в пример главам других государств, уехать в Киргизию.

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ТЕГИ:КоронавирусКурениеВадим Степанцов
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