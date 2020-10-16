Космос наш! Лидер «Бахыт-Компота» о рекорде «Союза» и дырке на МКС
Поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Президент Киргизии ушел в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов в Бишкеке.
Вадим Степанцов: «В связи с этим посыпались комментарии от либеральной части в социальных сетях, мол, какой он молодец, все бы так. Радуются, хлопают в ладоши, как дети. Хотя не очень понимают, почему у них президент за президентом уходит, а нормальной жизни для людей не получается. Ребят, если вам так нравится в Киргизии, поезжайте туда. Там сменяемость власти, там свобода, там вольно дышит человек», – отметил в беседе с НСН Вадим Степанцов.
Корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический корабль «Союз» установил рекорд скорости полета к МКС. Он длился 3 часа 7 минут. Теперь Россия сможет заявить это достижение в Книгу рекордов Гиннесса.
Вадим Степанцов: «Меня гораздо больше потрясла новость о том, как космонавты наконец-то обнаружили поддувающую дыру в обшивке на борту. Обнаружили они ее оригинальным образом – подвесили пакетик с чаем. И этот пакетик полетел в нужном направлении. Говорят, что в итоге дыру заклеили скотчем, еще какими-то палками. В общем, это не Илон Маск, конечно. Мы гораздо смышленее, так что космос наш», – рассказал он НСН.
Facebook запретил публикации об отказе от прививок
Facebook запретил публикации на своей платформе, которые агитируют к отказу от прививок. Также YouTube собрался удалять видеоролики, которые содержат недостоверные данные по вакцинации против коронавируса.
Вадим Степанцов: «Эти платформы уже давно ведут цензурную политику. И если раньше они это делали как-то подспудно, например, мой аккаунт на Facebook они блокировали с объяснением причин, то сейчас уже ничего не объясняют. Такая свобода слова», – подчеркнул он в интервью НСН.
Театр задержал спектакль из-за нарушителя масочного режима
Театр на Таганке на час задержал спектакль из-за отказа зрительницы надеть маску.
Вадим Степанцов: «Можно по-разному относиться к COVID-19, быть скептиком или диссидентом, но уважать чужое мнение надо, личное пространство, как сейчас говорят. А девушка его уважать отказалась. Мне кажется, таких людей нужно приравнивать к курильщикам. С курением у нас достаточно успешно борются последние годы. Выдыхаешь дым – и ты нехороший человек. Вот и здесь, наверное, надо прижучить и штрафовать», – прокомментировал в эфире НСН Вадим Степанцов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- ООН выступила за продление русско-американского договора СНВ-III
- Главврач больницы в Коммунарке раскрыл число ошибочных тестов на COVID-19
- Несколько взрывов прогремело в столице НКР
- В Бельгии введут комендантский час из-за коронавируса
- Десятилетний мальчик погиб на тренировке в московском фитнес-клубе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru