Космос наш! Лидер «Бахыт-Компота» о рекорде «Союза» и дырке на МКС

Вадим Степанцов: «В связи с этим посыпались комментарии от либеральной части в социальных сетях, мол, какой он молодец, все бы так. Радуются, хлопают в ладоши, как дети. Хотя не очень понимают, почему у них президент за президентом уходит, а нормальной жизни для людей не получается. Ребят, если вам так нравится в Киргизии, поезжайте туда. Там сменяемость власти, там свобода, там вольно дышит человек», – отметил в беседе с НСН Вадим Степанцов.

