Худрук «Сатирикона» придумал новый способ вручения «Золотой маски»

Константин Райкин в интервью НСН предложил вручать театральные награды согласно правилам рассадки в зале – «шахматно».

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в интервью НСН предложил вручать театральные награды согласно правилам рассадки в зале – «шахматно».

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«Чем вручение театральной маски отличается от спектакля. Это же должно было произойти в каком-то театральном пространстве, как это обычно бывает. Там собрались бы люди в масках не в золотых, а в медицинских. И сели бы шахматно, как сейчас это называют. Можно шахматно и распределять эту «Золотую маску». То есть не тому, кто ее заслужил, а рядом сидящему. Тоже любопытно», – прокомментировал он.

Также художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в эксклюзивном интервью НСН не оценил новую меру борьбы с коронавирусом – ввод обязательных электронных билетов в культурных учреждениях Москвы.

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ФОТО: из открытых источников
ТЕГИ:Золотая МаскаТеатрКонстантин Райкин
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