Худрук «Сатирикона» придумал новый способ вручения «Золотой маски»

«Чем вручение театральной маски отличается от спектакля. Это же должно было произойти в каком-то театральном пространстве, как это обычно бывает. Там собрались бы люди в масках не в золотых, а в медицинских. И сели бы шахматно, как сейчас это называют. Можно шахматно и распределять эту «Золотую маску». То есть не тому, кто ее заслужил, а рядом сидящему. Тоже любопытно», – прокомментировал он.

Также художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в эксклюзивном интервью НСН не оценил новую меру борьбы с коронавирусом – ввод обязательных электронных билетов в культурных учреждениях Москвы.

